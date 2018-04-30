Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,23'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 242,47 puanlık artışla 107 bin 856 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,21 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,10 azaldı. - İSTANBUL