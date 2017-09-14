Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,29'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 310,62 puanlık artışla 108 bin 466 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 düştü. - İSTANBUL