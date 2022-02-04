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Borsa ilk yarıda yatay

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,03'lük değer kazandı. Endeks, 0,65 puan artışla 1.958,55 puan olurken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,02 azaldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

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