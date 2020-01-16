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Borsa ilk yarıda rekorlara devam etti

Borsa İstanbul, tarihi rekor tazelediği günün ilk yarısında yüzde 0,99 arttı.

16.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:28
Borsa ilk yarıda rekorlara devam etti

, tarihi rekor tazelediği günün ilk yarısında yüzde 0,99 arttı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 122 bin 482,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısında yüzde 0,99 arttı. Endeks, 1.192 puanlık artışla 122 bin 130 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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