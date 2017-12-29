Borsa İlk Yarıda Rekor Kırdı

Borsa günün ilk yarısında 115 bin 102 puan ile tarihi rekorunu tazelerken yüzde 0,32'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 115 bin 102 puan ile tarihi rekorunu tazelerken yüzde 0,32'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 370,18 puanlık artışla 114 bin 850 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. - İSTANBUL