Borsa Ilk Yarıda Düştü

Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 168,14 puanlık düşüşle 100 bin 458 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,3 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.



(İHA)