Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,47'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,47'lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 447,21 puanlık azalışla 93 bin 711 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Holding endeksi ise 0,26 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA