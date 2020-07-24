Borsa haftayı yükselişle tamamladı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,14'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,14'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,14'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 170,47 puanlık artışla 119 bin 201,63 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,20 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA