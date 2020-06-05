Borsa haftayı yükselişle tamamladı Borsa, haftanın son iş gününü günü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü günü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 484,91 puanlık artışla 110 bin 21,83 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 0,67 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA