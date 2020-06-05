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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü günü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı
05.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:17

Borsa, haftanın son iş gününü günü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 484,91 puanlık artışla 110 bin 21,83 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 0,67 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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