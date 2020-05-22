Borsa haftayı yükselişle tamamladı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 375,41 puanlık artışla 103 bin 24,34 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,50 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA