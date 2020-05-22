Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.
22.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:17
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 375,41 puanlık artışla 103 bin 24,34 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,50 arttı.
(İHA)
Kaynak: İHA