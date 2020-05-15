Borsa haftayı yükselişle tamamladı İSTANBUL (İHA) - Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,58'lik yükselişle tamamladı.

İSTANBUL (İHA) - Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,58'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,58'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 575,12 puanlık artışla 99 bin 768,15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de 0,03 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA