Borsa haftayı yükselişle tamamladı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,01'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,01'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,01'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.930,73 puanlık artışla 98 bin 179,82 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi de 2,04 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA