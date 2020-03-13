Borsa haftayı yükselişle tamamladı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.965 puanlık artışla 95 bin 605 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70, holding endeksi de 4,29 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA