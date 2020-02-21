Borsa haftayı yükselişle tamamladı

21.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:25

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,03'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,03'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.187,35 puanlık artışla 116 bin 829 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de 0,65 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA