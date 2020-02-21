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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,03'lük yükselişle tamamladı.

21.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:16
Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,03'lük yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,03'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.187,35 puanlık artışla 116 bin 829 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de 0,65 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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