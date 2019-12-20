Borsa haftayı yükselişle tamamladı

20.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:32

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,52'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,52'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 577 puanlık artışla 111 bin 176 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA