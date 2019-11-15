Borsa haftayı yükselişle tamamladı

15.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:19

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.599 puanlık artışla 105 bin 379 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA