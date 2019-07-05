Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 252,58 puanlık artışla 99 bin 634 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,80 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA