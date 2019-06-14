Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 285 puanlık artışla 90 bin 787 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,37 arttı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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