Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3.463 puanlık artışla 93 bin 809 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,30 holding endeksi de yüzde 4,03 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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