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Borsa haftayı yükselişle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 1,12'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 1,12'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,12'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 22,46 puanlık artışla 2.032,44 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi 0,55 değer kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Borsa İstanbul, Borsa, Ekonomi, Haberler

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