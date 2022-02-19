Borsa haftayı yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Borsa, haftayı yüzde 1,12'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftayı yüzde 1,12'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,12'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 22,46 puanlık artışla 2.032,44 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi 0,55 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi