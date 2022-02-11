Son dakika haber: Borsa haftayı yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Borsa, haftayı yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftayı yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 12,38 puanlık artışla 2.051,05 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi 0,37 değer kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel