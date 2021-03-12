Borsa haftayı yükselişle kapattı
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Borsa haftayı yükselişle kapattı

12.03.2021 18:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:37
Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 0,06'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 0,06'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,06'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 0,90 puanlık artışla 1.557,39 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi ise 0,21 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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