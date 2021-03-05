Son dakika haberleri... Borsa haftayı yükselişle kapattı

Son dakika habere göre Borsa, haftayı yüzde 0,26'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 0,26'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,26'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 3,94 puanlık artışla 1.541,98 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62 azalırken, holding endeksi ise 0,37 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı