Borsa haftayı yükselişle kapattı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,46'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 529,46 puanlık artışla 114 bin 668,41 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de 0,79 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA