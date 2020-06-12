Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.
12.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:15
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 680,06 puanlık artışla 109 bin 835,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de 1,29 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA