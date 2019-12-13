Borsa haftayı yükselişle kapadı

13.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:35

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 361 puanlık artışla 110 bin 476 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,64 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA