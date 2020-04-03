Borsa haftayı yatay tamamladı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 41,73 puanlık artışla 89 bin 552,61 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,57 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA