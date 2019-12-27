Borsa haftayı yatay tamamladı

27.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:35

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 30,60 puanlık artışla 113 bin 683 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA