Borsa haftayı yatay tamamladı
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Borsa haftayı yatay tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.

27.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:35
Borsa haftayı yatay tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.

100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 30,60 puanlık artışla 113 bin 683 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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