Borsa haftayı yatay kapattı

Borsa, haftayı yüzde 0,02'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,02'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 0,02 puanlık artışla 1.330,87 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi ise 0,70 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı