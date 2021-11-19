Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,03'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,03'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 0,45 puanlık artışla 1.737,33 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi 0,39 değer kazandı.

-İHA-

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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