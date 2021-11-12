Borsa haftayı rekorla kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa haftayı rekorla kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,83'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,83'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,83'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 13,44 puanlık artışla 1.638,50 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi 0,98 değer kazandı.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title