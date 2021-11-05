Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,50'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,50'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 7,92 puanlık artışla 1.583,59 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi 1,15 değer kazandı.

-İHA-

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