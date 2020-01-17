Borsa haftayı kapanış rekoru kırarak tamamladı

17.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:37

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 473,91 puanlık artışla 121 bin 474,75 puandan kapanırken, tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olurken, gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA