Borsa haftayı düşüşle tamamladı
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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı
08.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:36

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,56'lık düşüşle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,56'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,56'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 553,60 puanlık azalışla 97 bin 845 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de 0,16 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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