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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı.

14.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:20
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 389,09 puanlık azalışla 120 bin 151 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,24 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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