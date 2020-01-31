Borsa haftayı düşüşle tamamladı

31.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:15

Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 709,57 puanlık azalışla 119 bin 140 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,27 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA