Borsa haftayı düşüşle tamamladı
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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.

31.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:15
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.

100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 709,57 puanlık azalışla 119 bin 140 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,27 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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