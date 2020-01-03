Borsa haftayı düşüşle tamamladı

03.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:35

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,94'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,94'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.248 puanlık azalışla 113 bin 684 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi de yüzde 1,97 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA