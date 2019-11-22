Borsa haftayı düşüşle tamamladı

22.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:25

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 216,79 puanlık azalışla 106 bin 588 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA