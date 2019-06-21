Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,14'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,14'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 135 puanlık azalışla 94 bin 22 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA