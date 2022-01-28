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Borsa haftayı düşüşle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Borsa haftayı düşüşle kapattı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 14,51 puanlık azalışla 1.983,18 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi 0,34 değer kaybetti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Borsa İstanbul, Borsa, Ekonomi, Güncel, Haber

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