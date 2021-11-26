Borsa haftayı düşüşle kapattı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,35'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,35'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 42,82 puanlık azalışla 1.776,41 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi 2,90 değer kaybetti.

(İHA)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?