Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,50'lik düşüşle tamamladı.
21.08.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:46
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,50'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,50'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 16,92 puanlık azalışla 1.109,88 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,59, değer kaybederken holding endeksi de 0,58 arttı.
(İHA)
Kaynak: İHA