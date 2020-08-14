Borsa haftayı düşüşle kapattı Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 16,42 puanlık azalışla 1.083,83 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de 1,42 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA