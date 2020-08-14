Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı.
14.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:40
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,49'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 16,42 puanlık azalışla 1.083,83 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de 1,42 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA