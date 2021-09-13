Borsa haftaya yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa haftaya yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 artarak 1.439,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,96 azalışla 1.438,72 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesiyle risk iştahının zayıf olduğunu bildirdi.

Yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri, ABD'de ise bütçe dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler İbrahim Altay Tanju Özcan
Magazin Bensu Soral Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Zabihullah Mücahid Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borsa haftaya yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:13:07. #1.11#