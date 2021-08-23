Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 1.454,91 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 1.454,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,28 puan ve yüzde 0,71 artarak 1.454,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile metal eşya, makina olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kazansa da haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalışla 1.444,63 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvimin ve yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bu kapsamda ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantılarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın kritik olduğunu söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.490 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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