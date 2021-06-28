Borsa haftaya yükselişle başladı
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 artışla 1.395,16 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 artışla 1.395,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,30 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.395,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesinin ardından cuma günü yüzde 1,3'lük düşüşle 1.391,86 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,06 değer kazandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirterek, BIST 100 endeksinde ise cuma günkü kapanışın ardından tepki alımlarının görüldüğünü söyledi.

Bu hafta Fed'in faiz artırımı zamanlaması açısından sıkça işaret edilen ABD'de istihdam piyasası gelişimine dair önemli verilerin açıklanacağını vurgulayan analistler, bugün ise yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugün Fed New York Başkanı John William'ın değerlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 ve 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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