Borsa haftaya yükselişle başladı

13.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:02

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 119.595,16 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 931,46 puan ve yüzde 0,78 değer kazancıyla 119.595,16 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

Kaynak: AA