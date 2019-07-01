Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,26'lık yükselişle başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,26'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 2,26'lık yükselişle başladı. Endeks, 2.177,53 puanlık artışla 98 bin 662 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 3,74, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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